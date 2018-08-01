 الهند: الآلاف محاصرون جراء السيول وارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 320 شخصا ﻿

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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 20 غشت 2018 / 08:51

الهند: الآلاف محاصرون جراء السيول وارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 320 شخصا

الهند: الآلاف محاصرون جراء السيول وارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 320 شخصا
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