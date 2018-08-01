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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 17 غشت 2018 / 18:54

تفاصيل صــادمة عن اعتقال مواطن بعد وفاة ابنته بسبب الإهمال داخل مستشفى مدينة الجديدة

تفاصيل صــادمة عن اعتقال مواطن بعد وفاة ابنته بسبب الإهمال داخل مستشفى مدينة الجديدة
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