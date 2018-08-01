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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 16 غشت 2018 / 14:58

بالفيديو.. مبادرة رائعة.. سيدة مغربية تحول منزلها إلى مركز لاستقبال مرضى السرطان وتأمين احتياجاتهم خلال فترة إقامتهم للعلاج في العاصمة الرباط

سيدة مغربية تحول منزلها إلى مركز لاستقبال مرضى السرطان وتأمين احتياجاتهم خلال فترة إقامتهم
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