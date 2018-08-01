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ظروف قاسية لبائعات متجولات على رمال الشاطئ
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بتاريــخ : 14 غشت 2018 / 11:04
أول رد على فيديو شاطئ السعيدية وضع أحجار اسمنتية بالبحــر ..الفيديو قديم بزاف
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