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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 13 غشت 2018 / 01:48

أب عــاش التشرد رفقة زوجته وأبنائه الصم البكم وبدموع القهر يوجه نداء مؤثرا قبل عيد الأضحــى

أب عــاش التشرد رفقة زوجته وأبنائه الصم البكم وبدموع القهر يوجه نداء مؤثرا قبل عيد الأضحــى
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