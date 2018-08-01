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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 10:49

فيديو جد خطير خاص بإطلاق الرصاص على شخص مسلح بمدينة فاس

أمن فاس يطلق الرصاص على الملقب بالصمايكة بحي بن سليمان لابيطا
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