 أصدر الفنان الشاب نادر عيوش بحضور الفنان محمد الزيات اغنيته الشبابية الجديدة مادموزيل. ﻿

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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 12 غشت 2018 / 02:32

أصدر الفنان الشاب نادر عيوش بحضور الفنان محمد الزيات اغنيته الشبابية الجديدة مادموزيل.

أصدر الفنان الشاب نادر عيوش بحضور الفنان محمد الزيات اغنيته الشبابية الجديدة مادموزيل.
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