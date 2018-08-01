 شركة سنطرال تلتقي بزبنائها بمدينة أكادير في لقاء تواصلي للاستماع لمقتراحاتهم وهمومهم ﻿

آخر الأخبار

سلطات إنزكان تمنع وقفة احتجاجية للتنديد بهدم مسجد عمره 40 سنة | بوليتيك

سلطات إنزكان تمنع وقفة احتجاجية للتنديد بهدم مسجد عمره 40 سنة

بالفيديو..طبيب تبع 2 شفارة على موطور فالشارع | حوادث و حقوق

بالفيديو..طبيب تبع 2 شفارة على موطور فالشارع

شداتو الكاميرا.. مُــلثم دخل يشفر بنكة فالداخلة وهاشنو وقع ليه منين حصــل | حوادث و حقوق

شداتو الكاميرا.. مُــلثم دخل يشفر بنكة فالداخلة وهاشنو وقع ليه منين حصــل

مُمرضة مغربية مقيمة بفرنسا تنقد سيدة أغمي عليها بالشارع العام بفــاس | مجتمع

مُمرضة مغربية مقيمة بفرنسا تنقد سيدة أغمي عليها بالشارع العام بفــاس

وزارة الفلاحة تنفي وجود أي تعاملات مالية بين الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والمكتب الوطني للسلامة الصحية | بوليتيك

وزارة الفلاحة تنفي وجود أي تعاملات مالية بين الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والمكتب الوطني

مغنية عالمية تقضي إجازتها الصيفية في مراكش ! | ثقافة و فنون

مغنية عالمية تقضي إجازتها الصيفية في مراكش !

عــاجل: أربعة قتلى في إطلاق نار شرق كندا | دولي

عــاجل: أربعة قتلى في إطلاق نار شرق كندا

لارام تفتح تحقيقا حول حادث التصادم بين طائرتين مغربية وتركية بمطار أتاتورك | اقتصاد

لارام تفتح تحقيقا حول حادث التصادم بين طائرتين مغربية وتركية بمطار أتاتورك

جمعية منتدى الطفولة تطالب بضرورة فتح تحقيق دولي عاجل من أجل وضع حد لاستغلال البوليساريو الطفولة في مسلسل معاركها ضد المغرب | بوليتيك

جمعية منتدى الطفولة تطالب بضرورة فتح تحقيق دولي عاجل من أجل وضع حد لاستغلال البوليساريو ''الطفولة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 10 غشت 2018 / 15:03

شركة سنطرال تلتقي بزبنائها بمدينة أكادير في لقاء تواصلي للاستماع لمقتراحاتهم وهمومهم

شركة سنطرال تلتقي بزبنائها بمدينة أكادير في لقاء تواصلي للاستماع لمقتراحاتهم وهمومهم
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

أول حملة تحسيسية حول السلامة داخل المحطات خلال فصل الصيف لفائدة الأطفال | مال و أعمال

أول حملة تحسيسية حول السلامة داخل المحطات خلال فصل الصيف لفائدة الأطفال

جوميا تحتفي بموظــفيها تكريما لهم | مال و أعمال

جوميا تحتفي بموظــفيها تكريما لهم

هــام للنساء..منتوجات شــبه طبية جديدة بأثمنة مناسبة | مال و أعمال

هــام للنساء..منتوجات شــبه طبية جديدة بأثمنة مناسبة

لعشاق سباق السيارات..الكارتيغ بحديقة السندباد بـ190 درهــم | مال و أعمال

لعشاق سباق السيارات..الكارتيغ بحديقة السندباد بـ190 درهــم

كوسومار وناهد رشاد يكافئان الطلبة المتفوقين في البرنامج الرقمي Prépares ton exam‎‎ | مال و أعمال

كوسومار وناهد رشاد يكافئان الطلبة المتفوقين في البرنامج الرقمي ''Prépares ton exam''‎‎''

بالفيديو..أورنج تحتفي بكوميديين شباب وتكشف عن الفائز بجائزة أورنج طالنت | مال و أعمال

بالفيديو..أورنج تحتفي بكوميديين شباب وتكشف عن الفائز بجائزة ''أورنج طالنت''

﻿

آخر المستجدات

سلطات إنزكان تمنع وقفة احتجاجية للتنديد بهدم مسجد عمره 40 سنة | بوليتيك
منذ 4 دقائق

سلطات إنزكان تمنع وقفة احتجاجية للتنديد بهدم مسجد عمره 40 سنة

بالفيديو..طبيب تبع 2 شفارة على موطور فالشارع | حوادث و حقوق

بالفيديو..طبيب تبع 2 شفارة على موطور فالشارع

شداتو الكاميرا.. مُــلثم دخل يشفر بنكة فالداخلة وهاشنو وقع ليه منين حصــل | حوادث و حقوق

شداتو الكاميرا.. مُــلثم دخل يشفر بنكة فالداخلة وهاشنو وقع ليه منين حصــل

مُمرضة مغربية مقيمة بفرنسا تنقد سيدة أغمي عليها بالشارع العام بفــاس | مجتمع

مُمرضة مغربية مقيمة بفرنسا تنقد سيدة أغمي عليها بالشارع العام بفــاس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شركة سنطرال تلتقي بزبنائها بمدينة أكادير في لقاء تواصلي للاستماع لمقتراحاتهم وهمومهم | مال و أعمال
منذ 38 دقيقة

شركة سنطرال تلتقي بزبنائها بمدينة أكادير في لقاء تواصلي للاستماع لمقتراحاتهم وهمومهم

بسبب مطالبهم تم اعتقالهم من طرف شركة أوزون | خارج البلاطو

بسبب مطالبهم تم اعتقالهم من طرف شركة أوزون

ثــورة العطش..ساكنة قلعة السراغنة تحتج ضد ندرة المياه والماء غير الصالح للشرب | خارج البلاطو

ثــورة العطش..ساكنة قلعة السراغنة تحتج ضد ندرة المياه والماء غير الصالح للشرب

قصـة مؤثرة.. قتلو ليها ولدها بالغدر بعدما سمحات فيه مرتو بوجدة | خارج البلاطو

قصـة مؤثرة.. قتلو ليها ولدها بالغدر بعدما سمحات فيه مرتو بوجدة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.