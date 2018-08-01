 أول تصريح للممثل عادل أبا تراب بعد إشاعة اعتزاله الفن ﻿

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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 16:44

أول تصريح للممثل عادل أبا تراب بعد إشاعة اعتزاله الفن

أول تصريح للممثل عادل أبا تراب بعد إشاعة اعتزاله الفن
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