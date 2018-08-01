 طريف.. بعد موجة الحرارة المفرطة .. مواطن مغربي يقلي البيض على اشعة الشمس ﻿

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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 4 غشت 2018 / 04:30

طريف.. بعد موجة الحرارة المفرطة .. مواطن مغربي يقلي البيض على اشعة الشمس

بعد موجة الحرارة المفرطة التي دريت البلاد مواطن مغربي يقلي البيض على اشعة للشمس هههه
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