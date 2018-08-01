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بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 23:53

كـارثة حقيقية..رمــوك تقــسم على 2 فــكازا ونقل السائق في حالة حرجة إلى المستعجلات بالبيضاء

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