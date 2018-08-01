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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 14:17

حالة تُدمي القلوب..رجل مُــقعد يناشد المحسنين من تمارة بغيت غير كرسي متحرك باش منبقاش نمشي على إيدي

رجل مُــقعد يناشد المحسنين من تمارة بغيت غير كرسي متحرك باش منبقاش نمشي على إيدي
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