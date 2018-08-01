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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 3 غشت 2018 / 11:40

أزمــة الطوبيس بالعاصمة.. المواطنين مالقاوش فاش يْـركبو ورئيس المجلس الجماعي لتمارة يرد بكل برودة: جبنا 350 حافلة جديدة باش نعالجو الأزمة والثمن 5 دراهم !

أزمــة الطوبيس بالعاصمة..المواطنين ملقاوش فاش يْـركبو ورئيس المجلس الجماعي لتمارة يرد بكل برودة
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