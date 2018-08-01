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بتاريــخ : 2 غشت 2018 / 17:37

صــادم من قلب دوار ولاد الصباح..حشرة غريبــة تضرب فاكــهة الصــبار و الساكنة تناشد المسؤولين..الهندي فيه الدم وولادنا فخطــر

صــادم من قلب دوار ولاد الصباح..حشرة غريبــة تضرب فاكــهة الصــبار و الساكنة تناشد المسؤولين..
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