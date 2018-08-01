تعليق قوي لنبيلة منيب على الخطاب الملكي لعيد العرش..بلادنا فيها أزمة كبيرة و خطاب الملك ركز على مطالب المجتمع وهاشنو خاصنا نديرو ﻿

التلفزة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المرأة تيفي
جريدة المشعل
للإتصال بنا
للإشهار لدينا
من نحن
البحث
البحث
التأكيد
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
هاتف جديد بمميزات عالية في الأسواق المغربية
بعد تدشينها من طرف الملك..لأول مرة في قلب الجامعة الدولية بالربــاط ..هكذا يحصل الطلبة على شهادات عليا تفتح لهم سوق الشغل مباشرة
زووم
بالفيديو..بسبب رشيد العلالي..الفنان فتاح جوادي عند البوليس
من المحمدية..تْــخاصم مع الأم ديالو و هرب من الدار..للمساعدة
قنوات أخرى
بالفيديو..اصطدام 6 سيارات بتراب جماعة عين لحصن بإقليم تطوان
السجن موقوف التنفيذ لنجم المنتخب المغربي أمين حارث
بــووز
حصــري..ابنة المقاوم عبد الكريم الخطابي..منين استقبلني الملك ضحك معايا وأول مرة نعست مرتاحة بعد الحديث معاه وعطيتو رسالة حول معتقلي الريف
في قلب منزل ابنة المقاوم عبد الكريم الخطــابي بعد استقبالها من طرف الملك بطنجة..أنا بنت الريف وكنبغي الملك وهاكيفاش استقبلني فعيد العرش
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
شوف سبور مع أسامة
هموم الناس
فطور مع مشهور
حرفتهم بلا كورة
شوف صحتك مع Doc نسرين
ترمضينة
ديو مهيول والعايدي
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
عرف حقك
Réaction
كوميك علاء
مع الحدث
في قلب ملاعب الأحياء
بي هابي مع علاء
دين يسر
أشنو قال الدين
رمضانيات
أش خبار السوق
برامج
Enquête
مع الحدث
أنا و صاحبي الحيوان
أشنو قال زهرك اليوم
ضيف خاص
بيناتنا
حالة خاصة
مثل فشي شكل
عرف دواك
شكون يحل هاد اللغز
معانا فنان
واش عرفتوه
نسولو الناس
حكايتي فميريكان
أبراج المشاهير
طاخ فالفخ مع شوف تيفي
فيديو الأسبوع
دواك فالطبيعة
مع الراقي
شوف شنو دير
النشرات
خبر اليوم
إيكو بالعربية
الطقس
شوف الصحافة
مال و أعمال
خارج البلاطو
حصاد اليوم
تسجيلات صوتية
روبورتاج
هاتف جديد بمميزات عالية في الأسواق المغربية
بعد تدشينها من طرف الملك..لأول مرة في قلب الجامعة الدولية بالربــاط ..هكذا يحصل الطلبة على شهادات عليا تفتح لهم سوق الشغل مباشرة
زووم
بالفيديو..بسبب رشيد العلالي..الفنان فتاح جوادي عند البوليس
من المحمدية..تْــخاصم مع الأم ديالو و هرب من الدار..للمساعدة
قنوات أخرى
بالفيديو..اصطدام 6 سيارات بتراب جماعة عين لحصن بإقليم تطوان
السجن موقوف التنفيذ لنجم المنتخب المغربي أمين حارث
بــووز
حصــري..ابنة المقاوم عبد الكريم الخطابي..منين استقبلني الملك ضحك معايا وأول مرة نعست مرتاحة بعد الحديث معاه وعطيتو رسالة حول معتقلي الريف
في قلب منزل ابنة المقاوم عبد الكريم الخطــابي بعد استقبالها من طرف الملك بطنجة..أنا بنت الريف وكنبغي الملك وهاكيفاش استقبلني فعيد العرش
#
NT7ARKO
برامج رمضان
شهيوة فدقيقة
شوف سبور مع أسامة
هموم الناس
فطور مع مشهور
حرفتهم بلا كورة
شوف صحتك مع Doc نسرين
ترمضينة
ديو مهيول والعايدي
فطور مع ولاد الشعب
فطور مع فنان
عرف حقك
Réaction
كوميك علاء
مع الحدث
في قلب ملاعب الأحياء
بي هابي مع علاء
دين يسر
أشنو قال الدين
رمضانيات
أش خبار السوق
آخر الأخبار
موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من أقاليم المملكة
عـــاجل: بعد خطاب العرش.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا بتطوان مع الولاة و العمال
حريق مهول بدوار أولاد امبارك بئر الرامي بالقنيطرة والساكنة تستغيث
انفــراد..أول قرار صــادم تتخده إدارة مستعجلات ابن رشد بعد الفضيحة التي صورتها سائحة فرنسية
بعد وفاة ودفن أم التوائم الأربعة أسرتها تتهم أطباء المستشفى بمراكش
إيقاف لصين متخصصين في سرقة الدراجات النارية يستعملونها في سرقات أخرى بالبيضاء
تفاعلا مع فيديو ''شوف تيفي'' .. صناعة رجل اصطناعية للطفل الرجاوي عبد الصمد
استنفار حكومي لتنزيل خطة الملك الاجتماعية وقانون مراكز الاستثمار جاهز
رصد أزيد من 9700 ورقة مزورة بقيمة 1,5 مليون درهم
الهــاكا تُعاقب إذاعة مغربية بسبب ''البُـــــول''
فضيحة و بالفيديو.. سائحة فرنسية تصف مستعجلات ابن رشد بالبيضاء بالسجن و مسؤولو الصحة في ورطة بعد خطاب العرش
انقلاب سيارة من أعلى قنطرة بطنجة يودي بحياة فتاة وإصابة صدِيقها
فضيحتنا وصلات لفرنسا..سائحة فرنسية دارت فيديو من قلب مستعجلات ابن رشد وفضحات كولشي ..شوفو الكارثة
صـادم..3 ديال الخواتات قتلو باهم في جريمة قتل بشعة بعدما اغتاصبهم
موجة حــر تصل إلى 46 درجــة بهذه المناطق
موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من أقاليم المملكة
عـــاجل: بعد خطاب العرش.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا بتطوان مع الولاة و العمال
حريق مهول بدوار أولاد امبارك بئر الرامي بالقنيطرة والساكنة تستغيث
انفــراد..أول قرار صــادم تتخده إدارة مستعجلات ابن رشد بعد الفضيحة التي صورتها سائحة فرنسية
بعد وفاة ودفن أم التوائم الأربعة أسرتها تتهم أطباء المستشفى بمراكش
إيقاف لصين متخصصين في سرقة الدراجات النارية يستعملونها في سرقات أخرى بالبيضاء
تفاعلا مع فيديو ''شوف تيفي'' .. صناعة رجل اصطناعية للطفل الرجاوي عبد الصمد
استنفار حكومي لتنزيل خطة الملك الاجتماعية وقانون مراكز الاستثمار جاهز
رصد أزيد من 9700 ورقة مزورة بقيمة 1,5 مليون درهم
الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة
الرئيسية
القناة الإلكترونية
خارج البلاطو
بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 12:03
تعليق قوي لنبيلة منيب على الخطاب الملكي لعيد العرش..بلادنا فيها أزمة كبيرة و خطاب الملك ركز على مطالب المجتمع وهاشنو خاصنا نديرو
نبيلة
منيب
..بلادنا
فيها
أزمة
كبيرة
و
خطاب
الملك
ركز
على
مطالب
المجتمع
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :
شاهد أيضا
بالفيديو..ولاية أمن بني ملال تكرم أبناءها الحاصلين على الباكالوريا بمعدلات ممتازة
اغتصــاب طفل معاق ذهنيا من طرف بيدوفيل يخرج ســاكنة المحمدية للاحتجاج بالشارع
جد مؤثر..مغربي يبكي من قلب مطار محمد الخامس..كون مديتش معايا مرتي الحج كنت غادي نتسناها 10 سنين
شاب و صاحبتو كيمارسو الجنس داخل شاحنة وهاشنو وقع منين جاو البوليس فشيشــاوة
ابنة المقاوم عبد الكريم الخطــابي..عطيت الملك رسالة بعدما استقبلني و طلبت منو العفو عن معتقلي حراك الريف
بالفيديو..مريضة بالسرطان تُـناشد القلوب الرحيمة..كنت خدامة على ميمتي غير فالحمام و دابا ملقيت باش نتعالج
آخر المستجدات
منذ 32 دقيقة
موجة حرارة ورياح قوية ابتداء من اليوم الأربعاء وإلى غاية يوم السبت المقبل بعدد من أقاليم المملكة
عـــاجل: بعد خطاب العرش.. وزير الداخلية يعقد اجتماعا طارئا بتطوان مع الولاة و العمال
حريق مهول بدوار أولاد امبارك بئر الرامي بالقنيطرة والساكنة تستغيث
انفــراد..أول قرار صــادم تتخده إدارة مستعجلات ابن رشد بعد الفضيحة التي صورتها سائحة فرنسية
أحدث حلقات برنامجنا
منذ 49 ثانية
بالفيديو..اصطدام 6 سيارات بتراب جماعة عين لحصن بإقليم تطوان
السجن موقوف التنفيذ لنجم المنتخب المغربي أمين حارث
تعليق قوي لنبيلة منيب على الخطاب الملكي لعيد العرش..بلادنا فيها أزمة كبيرة و خطاب الملك ركز على مطالب المجتمع وهاشنو خاصنا نديرو
بالفيديو..ولاية أمن بني ملال تكرم أبناءها الحاصلين على الباكالوريا بمعدلات ممتازة
روابط تهمــــك :
القناة الالكترونية
الجريدة الالكترونية
شوف سبور
المشعل
للإشهار لدينا
للإتصال بنا
طاقم القناة
شروط الإستخدام
للتواصل :
شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
[email protected]
(212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
212) 522995280
التأكيد
All rights reserved to
chouftv.ma
© 2018.