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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 1 غشت 2018 / 12:03

تعليق قوي لنبيلة منيب على الخطاب الملكي لعيد العرش..بلادنا فيها أزمة كبيرة و خطاب الملك ركز على مطالب المجتمع وهاشنو خاصنا نديرو

نبيلة منيب ..بلادنا فيها أزمة كبيرة و خطاب الملك ركز على مطالب المجتمع
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