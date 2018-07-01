 بوجــه مكشوف..قصة صــادمة ترويها أم دوزات الحبس ..تعرضت لمحاولة الاغتصاب و منين دافعت على راسي دخلت الحبس و منين خرجت هاشنو وقع ليا فالمجتمع ﻿

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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 15:38

بوجــه مكشوف..قصة صــادمة ترويها أم دوزات الحبس ..تعرضت لمحاولة الاغتصاب و منين دافعت على راسي دخلت الحبس و منين خرجت هاشنو وقع ليا فالمجتمع

قصة صــادمة ترويها أم دوزات الحبس ..تعرضت لمحاولة الاغتصاب و منين دافعت على راسي دخلت الحبس ..
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