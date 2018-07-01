 تحطيم أكثر من 60 سيارة فارهة لمحاربة الفساد بالفلبين ﻿

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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 31 يوليوز 2018 / 14:08

تحطيم أكثر من 60 سيارة فارهة لمحاربة الفساد بالفلبين

في إطار محاربة الفساد بالفلبين: تحطيم أكثر من 60 سيارة فارهة
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