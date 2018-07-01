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بتاريــخ : 30 يوليوز 2018 / 16:14

بالفيديو..الملك محمد السادس يتبادل أطراف الحديث مع عائشة الخطابي خلال استقبالها بقصر مرشان بطنجة

بالفيديو..الملك محمد السادس يتبادل أطراف الحديث مع عائشة الخطابي خلال استقبالها بقصر مرشان بطنجة
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