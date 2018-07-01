 شاهد التيجيفي المغربي '' البراق ''، أثناء تحطيمه بقيادة سككي مغربي للرقم القياسي بالقارة الإفريقية، بسرعة 357 كلم/ساعة بين طنجة والقنيطرة. ﻿

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بتاريــخ : 30 يوليوز 2018 / 11:25

شاهد التيجيفي المغربي '' البراق ''، أثناء تحطيمه بقيادة سككي مغربي للرقم القياسي بالقارة الإفريقية، بسرعة 357 كلم/ساعة بين طنجة والقنيطرة.

التيجيفي المغربي البراق بسرعة 357 كم/الساعة
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