 الملك:المغاربة الأحرار لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية وبائعي الأوهام باستغلال بعض الاختلالات لتبخيس منجزات المغرب ﻿

آخر الأخبار

قوة الاستثمار.. الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها مع تفعيل مبدإ المحاسبة | بوليتيك

قوة الاستثمار.. الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها مع تفعيل

عاجل..عصابة هجمات على مطعم أسماك وسط كازا+صور وتفاصيل مرعبة | حوادث و حقوق

عاجل..عصابة هجمات على مطعم أسماك وسط كازا+صور وتفاصيل مرعبة

عاجل وبالصور.. هكذا هي الأجواء بمدينة الحسيمة بعد الخطاب الملكي +فيديو | بوليتيك

عاجل وبالصور.. هكذا هي الأجواء بمدينة الحسيمة بعد الخطاب الملكي +فيديو

الملك يدعو الحكومة والفاعلين المعنيين إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية | بوليتيك

الملك يدعو الحكومة والفاعلين المعنيين إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات

الملك يقترح مجموعة من الأوراش لتحسين الوضعية الاجتماعية بالمغرب في أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل | بوليتيك

الملك يقترح مجموعة من الأوراش لتحسين الوضعية الاجتماعية بالمغرب في أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر

عــاجل.. بمناسبة عيد العرش..الملك يصدر عفوه على 1204 شخصا | بوليتيك

عــاجل.. بمناسبة عيد العرش..الملك يصدر عفوه على 1204 شخصا

بالفيديو..المحلل السياسي تاج الدين الحسيني: اختيار الملك لمدينة الحسيمة لإلقاء خطاب العرش له دلالة قوية | بوليتيك

بالفيديو..المحلل السياسي تاج الدين الحسيني: ''اختيار الملك لمدينة الحسيمة لإلقاء خطاب العرش له

الملك محمد السادس : الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن ولاسيما في المراحل الصعبة | بوليتيك

الملك محمد السادس : ''الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن ولاسيما في المراحل الصعبة''

الملك يؤكد على محاربة الهدر المدرسي ابتداء من الدخول الدراسي المقبل و تصحيح الاختلالات التي يعرفها نظام رميد | بوليتيك

الملك يؤكد على محاربة الهدر المدرسي ابتداء من الدخول الدراسي المقبل و تصحيح الاختلالات التي

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 23:58

الملك:المغاربة الأحرار لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية وبائعي الأوهام باستغلال بعض الاختلالات لتبخيس منجزات المغرب

الملك:المغاربة الأحرار لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية وبائعي الأوهام باستغلال بعض الاختلالات
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

شاهد التسجيل الكامل للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش (فيديو) | قنوات أخرى

شاهد التسجيل الكامل للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش (فيديو)

بالفيديو.. الستاتي يطلق أغنية جديدة بونا هو المغرب بمناسبة عيد العرش ! | قنوات أخرى

بالفيديو.. الستاتي يطلق أغنية جديدة '' بونا هو المغرب '' بمناسبة عيد العرش !

الموت ديال الضحك مع حاتم إدار ورقصة الكيكي شوفو شنو دار‎ | قنوات أخرى

الموت ديال الضحك مع حاتم إدار ورقصة الكيكي شوفو شنو دار‎

مغربي يخترع جهازا مولدا ذاتيا للطاقة الكهربائية | قنوات أخرى

مغربي يخترع جهازا مولدا ذاتيا للطاقة الكهربائية

بالفيديو .. مغربي خرج يحكي بالدموع عن حبيبته التي ستتزوج من اخر .. و كانت المفاجأة | قنوات أخرى

بالفيديو .. مغربي خرج يحكي بالدموع عن حبيبته التي ستتزوج من اخر .. و كانت المفاجأة

عثر رجل على حيوان الصغير في الغابة أنظر كيف أصبح بعد مرور شهرين | قنوات أخرى

عثر رجل على حيوان الصغير في الغابة '' أنظر كيف أصبح '' بعد مرور شهرين

﻿

آخر المستجدات

قوة الاستثمار.. الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها مع تفعيل مبدإ المحاسبة | بوليتيك
منذ 23 دقيقة

قوة الاستثمار.. الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها مع تفعيل

عاجل..عصابة هجمات على مطعم أسماك وسط كازا+صور وتفاصيل مرعبة | حوادث و حقوق

عاجل..عصابة هجمات على مطعم أسماك وسط كازا+صور وتفاصيل مرعبة

عاجل وبالصور.. هكذا هي الأجواء بمدينة الحسيمة بعد الخطاب الملكي +فيديو | بوليتيك

عاجل وبالصور.. هكذا هي الأجواء بمدينة الحسيمة بعد الخطاب الملكي +فيديو

الملك يدعو الحكومة والفاعلين المعنيين إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية | بوليتيك

الملك يدعو الحكومة والفاعلين المعنيين إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الملك:المغاربة الأحرار لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية وبائعي الأوهام باستغلال بعض الاختلالات لتبخيس منجزات المغرب | قنوات أخرى
منذ 33 دقيقة

الملك:المغاربة الأحرار لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية وبائعي الأوهام باستغلال بعض الاختلالات لتبخيس منجزات المغرب

شاهد التسجيل الكامل للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش (فيديو) | قنوات أخرى

شاهد التسجيل الكامل للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش (فيديو)

بالفيديو.. الستاتي يطلق أغنية جديدة بونا هو المغرب بمناسبة عيد العرش ! | قنوات أخرى

بالفيديو.. الستاتي يطلق أغنية جديدة '' بونا هو المغرب '' بمناسبة عيد العرش !

هبة ملكية للشرفاء الصافيين ولأشخاص معوزين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة بمولاي بوشتى الخمار بتاونات | خارج البلاطو

هبة ملكية للشرفاء الصافيين ولأشخاص معوزين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة بمولاي بوشتى الخمار بتاونات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.