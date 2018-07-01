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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 14:31

فيديو جد مؤلم..صرخة مواطنة تعيش الفقر: ''ولدي فيه الكونسير وعايشين غير فبيبت وكنطلب المحسنين يعاونوني''

جد مؤلم..صرخة مواطنة تعيش الفقر: ولدي فيه الكونسير وعايشين غير فبيبت وكنطلب المحسنين يعاونوني
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