 مغربي يخترع جهازا مولدا ذاتيا للطاقة الكهربائية ﻿

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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 09:52

مغربي يخترع جهازا مولدا ذاتيا للطاقة الكهربائية

الإختراع المغربي الذي سيحدث ثورة في مجال الطاقة الكهربائية
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