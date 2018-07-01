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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 12:36

على الهــامش..قصــة مؤلمة لأم هرب عليها الراجل بعدما ولدات طفلة معاقة فكازا..عايشة غير فبيت وعمرني نتخلا على بنتي

قصــة مؤلمة لأم هرب عليها الراجل بعدما ولدات طفلة معاقة فكازا..عايشة غير فبيت وعمرني نتخلا على بنتي
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