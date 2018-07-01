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بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 10:59

بعد تدشينها من طرف الملك..لأول مرة في قلب الجامعة الدولية بالربــاط ..هكذا يحصل الطلبة على شهادات عليا تفتح لهم سوق الشغل مباشرة

بعد تدشينها من طرف الملك..لأول مرة في قلب الجامعة الدولية بالربــاط ..
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