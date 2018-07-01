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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 28 يوليوز 2018 / 00:54

بالفيديو: شيخ يتنبأ .. زلزال كبير سيضرب العالم في هذا التاريخ!‎

شيخ درزي سوري يتنبأ بزلزال يضرب العالم في هذا التاريخ
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