 عاجل وبالفيديو.. هكذا بدأ خسوف القمر من أثينا وظهور للقمر ''الدموي''‎ ﻿

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بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 20:53

عاجل وبالفيديو.. هكذا بدأ خسوف القمر من أثينا وظهور للقمر ''الدموي''‎

شاهد.. صعود القمر الدموي فوق معبد بوسيدون في أثينا
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