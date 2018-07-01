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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 27 يوليوز 2018 / 11:56

شداتهم الكاميرا..شوفو البرلمانيين اللي تيدافعو على المعاشات جايين للبرلمان بسيارات فاخرة و آخرالموديلات

شوفو البرلمانيين اللي تيدافعو على المعاشات جايين للبرلمان بسيارات فاخرة و آخرموديلات
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