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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 22:22

في أول خروج إعلامي..خال الرضيعة اللي ماتت بعدما تشق ليها راسها فمستشفى الحسن الثاني بفاس يفجرها في وجه وزارة الصحة..كناشد الملك يشوف الأوضاع الكارثية ديال المركب وها علاش حيحت على الأطباء

خال الرضيعة اللي ماتت بعدما تشق ليها راسها فمستشفى الحسن الثاني بفاس يفجرها في وجه وزارة الصحة
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