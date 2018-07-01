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الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بتاريــخ : 26 يوليوز 2018 / 17:54

غير متوقع:أول خروج إعلامي لطليقة الوحش الآدمي اللي تْـعدى على مسنة و راجلها باشتوكة: كايجيب السكايرة و يقوليا شطحي معاهم وأنا حاملة

غير متوقع:أول خروج إعلامي لطليقة الوحش الآدمي اللي تْـعدا على مسنة و راجلها باشتوكة..
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