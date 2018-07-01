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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 18:51

فيديو من كاميرا للمراقبة..دخل الجمعية و شفر تيليفون بكل وقاحة

لص بمدينة طنجة سرق هاتفا باحدى الجمعيات
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