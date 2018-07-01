 طريف..مُسن يعترف..الراجل مابقاش عندو قيمة فهاذ الوقت العيالات هما اللي كايتحكمو فينا ﻿

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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 18:36

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طريف..مُسن يعترف..الراجل مابقاش عندو قيمة فهاذ الوقت العيالات هما اللي كايتحكمو فينا
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