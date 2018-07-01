 رواية أخرى على لسان صديق مول الطاكسي ضحية مجزرة الأستاذ المتقاعد..سمعنا القرطاس نزلنا نشوفو الرويضة وهاشنو وقع.. ﻿

آخر الأخبار

مجلس النواب يصادق على مشروعي قانونين لفائدة المنتمين لأسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير | بوليتيك

مجلس النواب يصادق على مشروعي قانونين لفائدة المنتمين لأسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير

طــبول الحرب تقرع بين أردوغان و بنيامين نتانياهو | دولي

طــبول الحرب تقرع بين ''أردوغان'' و بنيامين نتانياهو''

عزيز أخنوش : اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي تهم رفع المداخيل المغربية | بوليتيك

عزيز أخنوش : اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي تهم رفع المداخيل المغربية

أخنوش.. اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشدد على الحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها | بوليتيك

أخنوش.. اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشدد على الحفاظ على الموارد

مثير... الطبيب المشهور بتيزنيت الشافعي يقدم استقالته ويطالب وزير الصحة بقبولها وثيقة | مجتمع

مثير... الطبيب المشهور بتيزنيت ''الشافعي'' يقدم استقالته ويطالب وزير الصحة بقبولها ''وثيقة''

بادرة طيبة من مجلس النواب تتجلى في الاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين في امتحانات البكالوريا | بوليتيك

بادرة طيبة من مجلس النواب تتجلى في الاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين في امتحانات البكالوريا

عاجل..غرق مسن بشاطئ سيدي موسى بسلا وشبان يضحون بحياتهم لانتشال جثته+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..غرق مسن بشاطئ سيدي موسى بسلا وشبان يضحون بحياتهم لانتشال جثته+فيديو

هــذا ما قررته غرفة التحقيق للجرائم المالية بفاس في حق رئيس جماعة غياثة الغربية المتهم باختلاس وتبديد أموال عمومية باهظة | مجتمع

هــذا ما قررته غرفة التحقيق للجرائم المالية بفاس في حق رئيس جماعة غياثة الغربية المتهم باختلاس

بالصور.. احتجاج أصحاب تريبورتورات أمام دائرة أمنية بالبيضاء | مجتمع

بالصور.. احتجاج أصحاب ''تريبورتورات'' أمام دائرة أمنية بالبيضاء

الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 17:35

رواية أخرى على لسان صديق مول الطاكسي ضحية مجزرة الأستاذ المتقاعد..سمعنا القرطاس نزلنا نشوفو الرويضة وهاشنو وقع..

رواية أخرى على لسان صديق مول الطاكسي ضحية مجزرة الأستاذ المتقاعد..سمعنا القرطاس نزلنا نشوفو الرويضة
whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :



شاهد أيضا

مغاربة يختارون أفضل لاعب في نظرهم | خارج البلاطو

مغاربة يختارون أفضل لاعب في نظرهم

أول خروج إعلامي لرئيس جماعة الهرهورة..خلافا لما يروج ها علاش بغيت نقدم استقالتي وولدي بعيد على هاذشي | خارج البلاطو

أول خروج إعلامي لرئيس جماعة الهرهورة..خلافا لما يروج ها علاش بغيت نقدم استقالتي وولدي بعيد على هاذشي

تصريح مؤثر لأخ المعلمة اللي تْصطات وبغات تقتل راسها و جيرانها ببوطة فكازا..مبغاوش يْـشدوها فـ36 حيث مكيناش بلاصة | خارج البلاطو

تصريح مؤثر لأخ المعلمة اللي تْصطات وبغات تقتل راسها و جيرانها ببوطة فكازا..مبغاوش يْـشدوها فـ36 حيث مكيناش بلاصة

صـــادم و بالفيديو.. أول خُــروج إعلامي لصديق الأستاذ اللي ارتكب مجزرة آزرو: تصدمنا منين شفنا الطلقات ديال القرطاس وهاعلاش قتل عائلتو بهاذ الطريقة | خارج البلاطو

صـــادم و بالفيديو.. أول خُــروج إعلامي لصديق الأستاذ اللي ارتكب مجزرة آزرو: تصدمنا منين شفنا الطلقات ديال القرطاس وهاعلاش قتل عائلتو بهاذ الطريقة

تأجيل مُحاكمة يوسف روسي و لقجع بسبب مرض اللاعب الدولي السابق | خارج البلاطو

تأجيل مُحاكمة يوسف روسي و لقجع بسبب مرض اللاعب الدولي السابق

خطــير و بالفيديو 2 بزناسة شرملو شاب فالهراويين و قطــعو ليه العْصب ديال إيديه | خارج البلاطو

خطــير و بالفيديو 2 بزناسة شرملو شاب فالهراويين و قطــعو ليه العْصب ديال إيديه

﻿

آخر المستجدات

مجلس النواب يصادق على مشروعي قانونين لفائدة المنتمين لأسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير | بوليتيك
منذ 20 دقيقة

مجلس النواب يصادق على مشروعي قانونين لفائدة المنتمين لأسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير

طــبول الحرب تقرع بين أردوغان و بنيامين نتانياهو | دولي

طــبول الحرب تقرع بين ''أردوغان'' و بنيامين نتانياهو''

عزيز أخنوش : اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي تهم رفع المداخيل المغربية | بوليتيك

عزيز أخنوش : اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي تهم رفع المداخيل المغربية

أخنوش.. اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشدد على الحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها | بوليتيك

أخنوش.. اتفاق الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشدد على الحفاظ على الموارد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو من كاميرا للمراقبة..دخل الجمعية و شفر تيليفون بكل وقاحة | قنوات أخرى
منذ 13 دقيقة

فيديو من كاميرا للمراقبة..دخل الجمعية و شفر تيليفون بكل وقاحة

طريف..مُسن يعترف..الراجل مابقاش عندو قيمة فهاذ الوقت العيالات هما اللي كايتحكمو فينا | بــووز

طريف..مُسن يعترف..الراجل مابقاش عندو قيمة فهاذ الوقت العيالات هما اللي كايتحكمو فينا

مغاربة يختارون أفضل لاعب في نظرهم | خارج البلاطو

مغاربة يختارون أفضل لاعب في نظرهم

رواية أخرى على لسان صديق مول الطاكسي ضحية مجزرة الأستاذ المتقاعد..سمعنا القرطاس نزلنا نشوفو الرويضة وهاشنو وقع.. | خارج البلاطو

رواية أخرى على لسان صديق مول الطاكسي ضحية مجزرة الأستاذ المتقاعد..سمعنا القرطاس نزلنا نشوفو الرويضة وهاشنو وقع..

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.