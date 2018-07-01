 والدة الفتاة الجميلة اللي سمح فيها راجلها و بلاها بالحشيش و القرقوبي تُفــجرها..بسباب القروبي بنتي كتعطيني العْصا ﻿

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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 11:06

والدة الفتاة الجميلة اللي سمح فيها راجلها و بلاها بالحشيش و القرقوبي تُفــجرها..بسباب القروبي بنتي كتعطيني العْصا

والدة الفتاة الجميلة اللي سمح فيها راجلها و بلاها بالحشيش و القرقوبي تُفــجرها..
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