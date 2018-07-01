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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 24 يوليوز 2018 / 10:11

نايضة بمهرجان أسبوع الجمل بكلميم..الجمهور كيضرب الفنانة بالحجر من فوق المنصة‎

نايضة بمهرجان أسبوع الجمل بكلميم..الجمهور كيضرب الفنانة بالحجر من فوق المنصة‎
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