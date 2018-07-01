 تصريح مؤثر لأخ المعلمة اللي تْصطات وبغات تقتل راسها و جيرانها ببوطة فكازا..مبغاوش يْـشدوها فـ36 حيث مكيناش بلاصة ﻿

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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 15:43

تصريح مؤثر لأخ المعلمة اللي تْصطات وبغات تقتل راسها و جيرانها ببوطة فكازا..مبغاوش يْـشدوها فـ36 حيث مكيناش بلاصة

تصريح مؤثر لأخ المعلمة اللي تْصطات وبغات تقتل راسها و جيرانها ببوطة فكازا
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