 بعد هاشتاغ ''كون راجل'' ..سولنا الرجال واش تقدر تخلي مرتك و لا ختك تعوم بالمايو فالبحــر؟..شوفو الأجوبة الصادمة ﻿

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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 11:31

بعد هاشتاغ ''كون راجل'' ..سولنا الرجال واش تقدر تخلي مرتك و لا ختك تعوم بالمايو فالبحــر؟..شوفو الأجوبة الصادمة

بعد هاشتاغ كون راجل .. سولنا الرجال واش تقدر تخلي مرتك و لا ختك تعوم بالمايو فالبحــر؟
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