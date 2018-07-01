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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 04:42

عاجل بالفيديو | تدخل بطولي من دركي وتعامل غاية في الذكاء مع الساكنة التي تجمهرت بعد إيقافه لبطل مجزرة آزرو وإصابة زميله بالرصاص.. ''راني ولدكم نموت أنا ومايتقاس واحد فيكم غير عاونونا دابا ''

تدخل بطولي من دركي وتعامل غاية في الذكاء مع الساكنة التي تجمهرت بعد إيقافه لبطل مجزرة آزرو ..
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