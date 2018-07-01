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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 23 يوليوز 2018 / 00:32

بالفيديو شاهد كيف حول جمهور بلقيس حفلها بعمان إلى مشاجرة فيما بينهم ‎

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