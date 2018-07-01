 شوفو السرعة أشنو كادير..كان غادي فوق ســكة الترامواي فكازا دخل فطوموبيل ﻿

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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 13:48

شوفو السرعة أشنو كادير..كان غادي فوق ســكة الترامواي فكازا دخل فطوموبيل

شوفو السرعة أشنو كادير..كان غادي فوق ســكة الترامواي فكازا دخل فطوموبيل
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