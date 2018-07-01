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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 22 يوليوز 2018 / 11:31

بعد تحرير الملك العام..سيدة كتكري البلايص فشاطئ عين الذئاب بـ50 درهم و كتهدد الناس بالبوليس

بشاطيء عين الذئاب ولاد المنطقة اللي كيكريوا باراسولات يشتكون من ظلم سيدة تحتكر هي كراء الباراسولات و
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