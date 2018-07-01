 جنازة مؤثرة للطفل اللي قتلو طبيب بطوموبيلتو فمستشفى الهاروشي فكــازا والعائلة تكشف رواية أخرى صــادمة ﻿

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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 19:17

جنازة مؤثرة للطفل اللي قتلو طبيب بطوموبيلتو فمستشفى الهاروشي فكــازا والعائلة تكشف رواية أخرى صــادمة

جنازة مؤثرة للطفل اللي قتلو طبيب بطوموبيلتو فمستشفى الهاروشي فكــازا
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