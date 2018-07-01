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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 15:47

نداء مُؤثر لأب مريض تزادو عندو التوام ومخدامش..فكرت فالانتحار حيث ظروفي قاسية..لأصحاب القلوب الرحيمة

نداء مُؤثر لأب مريض تزادو عندو التوام ومخدامش..فكرت فالانتحار حيث ظروفي قاسية..لأصحاب القلوب الرحيمة
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