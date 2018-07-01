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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 21 يوليوز 2018 / 00:17

شاب يناشد القلوب الرحيمة بعد حادث شغل خطير..محتاج لعملية ب150 مليون بفرنسا باش نوقف على رجلي..للمساعدة

بعد حادث شغل خطير..محتاج لعملية ب150 مليون بفرنسا باش نوقف على رجلي..للمساعدة
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