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بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 22:50

جد مؤثر..أول تصريح صادم لجد الطفل اللي قتلو طبيب أمام مستشفى الهاروشي بطوموبيلتو..داز عليه على راسو 2مرات

char9awi et fatimzahra أول تصريح لجد الطفل لي فركع ليه راسو الطبيب بطوموبيل الطبيب كان غادي ان
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