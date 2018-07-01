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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 17:46

دموع أم كتخدم غير فالميناج و عندها 2 أطفال كيعانيو من إعاقة جسدية و ذهنية..بغيت غير ولادي باش يعيشو ..لأصحاب القلوب الرحيمة

دموع أم كتخدم غير فالميناج و عندها 2 أطفال كيعانيو من إعاقة جسدية و ذهنية..بغيت غير ولادي يعيشو
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