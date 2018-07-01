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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 11:14

حالة إنسانية مؤثرة لأم شاب وشابة معاقين: ''كنخدم غير في الديور وبغيت اللي عاوني عليهم''

حالة إنسانية مؤثرة لأم شاب وشابة معاقين: كنخدم غير في الديور وبغيت اللي عاوني عليهم
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