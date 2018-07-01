 هل تعلم من اللاعب الذي لم يمثل فرنسا نهائياً وفاز بكأس العالم؟ ﻿

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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 07:59

هل تعلم من اللاعب الذي لم يمثل فرنسا نهائياً وفاز بكأس العالم؟

هل تعلم من اللاعب الذي لم يمثل فرنسا نهائياً وفاز بكأس العالم؟
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