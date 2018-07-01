 خريجة استوديو دوزيم وإكس فاكتور ضحى داكير: هذا سبب ابتعادي عن الفن وهاعلاش خرجت أغنية سميتها أعطيني التيساع ﻿

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بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 06:05

خريجة استوديو دوزيم وإكس فاكتور ضحى داكير: هذا سبب ابتعادي عن الفن وهاعلاش خرجت أغنية سميتها أعطيني التيساع

خريجة استوديو دوزيم وإكس فاكتور ضحى داكير: هذا سبب ابتعادي عن الفن وهاعلاش خرجت أغنية سميتها ..
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