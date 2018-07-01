 بالفيديو..جماعة وجدة ترد على ساكنة درب مباسو بخصوص منح رخصة تقطيع الرخام لأحد المواطنين ﻿

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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 20 يوليوز 2018 / 03:14

بالفيديو..جماعة وجدة ترد على ساكنة درب مباسو بخصوص منح رخصة تقطيع الرخام لأحد المواطنين

جماعة وجدة ترد على ساكنة درب مباسو بخصوص منح رخصة تقطيع الرخام لأحد المواطنين
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