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الإشاعات المشوشة المسمومة

بتاريــخ : 19 يوليوز 2018 / 19:31

الوزير الخلفي: لم نعلن عن قرارنا الرسمي بخصوص تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي

الوزير الخلفي: لم نعلن عن قرارنا الرسمي بخصوص تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي
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